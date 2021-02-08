Электричка сбила пешехода у Старой Деревни. Переходя пути, он проигнорировал красный

Пешеход попал под электропоезд в Приморском районе Петербурга. Есть версия, что он переходил пути на красный.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, инцидент произошёл около восьми утра 8 февраля.



По предварительной информации, электричка сообщением Петербург — Белоостров сбила человека, переходящего пути на запрещающий сигнал светофора у железнодорожной платформы Старая Деревня.



Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется. Транспортная полиция также устанавливает его пол и возраст. Проводится проверка.

