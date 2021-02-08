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Электричка сбила пешехода у Старой Деревни. Переходя пути, он проигнорировал красный

Пешеход попал под электропоезд в Приморском районе Петербурга. Есть версия, что он переходил пути на красный.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, инцидент произошёл около восьми утра 8 февраля.

По предварительной информации, электричка сообщением Петербург — Белоостров сбила человека, переходящего пути на запрещающий сигнал светофора у железнодорожной платформы Старая Деревня.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется. Транспортная полиция также устанавливает его пол и возраст. Проводится проверка.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) изданию сообщили, что информация о сбое в движении поездов не поступала. Электрички ходят в штатном режиме.

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Комментарии (4)

265015791
Регулярность проиходящего грит о том что что то здесь не чисто.
DMstuff
Да там регулярно на красный ходят.
Машины стоят, переезд закрыт - мы идем, даже по сторонам не смотрим.
Периодически отворачиваюсь от переезда, чтобы просто не видеть каскадеров, которые переходят
закоренелый ленинградец
Естественный отбор в действии : сильные остаются, слабых увозят.
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