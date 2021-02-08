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Котировки нефти марки Brent взяли рубеж в 60 долларов за баррель впервые с января 2020 года

В понедельник, 8 февраля, фюьчерсы на нефть марки Brent доcтигли и около 10 минут превышали психологически важный уровень в 60 долларов за баррель.

Рубеж в 60 долларов был преодолен на торгах в 8:25 мск, котировки продержались выше него примерно 10 минут. После этого последовала небольшая коррекция, и к 10:00 мск цены упали до 59,78 доллара.

Так дорого нефть не стоила с 23 января 2020 года, перед тем как на фоне введения повсеместных ограничений на трансграничные передвижения и кризиса в мировой экономике её цена рухнула в апреле ниже 20 долларов.

Котировки нефти российской марки Urals, из которых складывается прогноз доходной части бюджета России, 8 февраля также достигли рекордного с начала кризиса уровня — 59,39 доллара за баррель. Бюджет РФ на 2021 год сверстан из расчёта цены в 43,3 доллара и курса доллара 72,4 рубля, то есть примерно 3 135 рублей за баррель. Сегодня этот показатель составляет примерно 4 460 рублей.

Нынешний рост котировок нефти эксперты связывают с ожиданиями глобальной вакцинации от коронавируса и оживления мировой экономики.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
ну теперь то заживем! дворец наконец-то можно будет достроить...
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