Котировки нефти марки Brent взяли рубеж в 60 долларов за баррель впервые с января 2020 года

В понедельник, 8 февраля, фюьчерсы на нефть марки Brent доcтигли и около 10 минут превышали психологически важный уровень в 60 долларов за баррель.

Рубеж в 60 долларов был преодолен на торгах в 8:25 мск, котировки продержались выше него примерно 10 минут. После этого последовала небольшая коррекция, и к 10:00 мск цены упали до 59,78 доллара.

Так дорого нефть не стоила с 23 января 2020 года, перед тем как на фоне введения повсеместных ограничений на трансграничные передвижения и кризиса в мировой экономике её цена рухнула в апреле ниже 20 долларов.