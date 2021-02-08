Детям силовиков хотят дать приоритет при поступлении в вузы — из-за несправедливости

Дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в вузы.

Соответствующий законопроект поддержало правительство, в марте его может принять Госдума: фракции за, но предлагают не ограничиваться детьми силовиков, пишут 8 февраля «Известия». Авторы документа объясняют его необходимость несправедливостью: у детей военных уже есть такое преимущественное право, а у детей других силовиков нет.

Преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, законопроект предоставляет наследникам сотрудников органов внутренних дел, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет более 20 лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах.