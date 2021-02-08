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Детям силовиков хотят дать приоритет при поступлении в вузы — из-за несправедливости

Дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в вузы.

Соответствующий законопроект поддержало правительство, в марте его может принять Госдума: фракции за, но предлагают не ограничиваться детьми силовиков, пишут 8 февраля «Известия». Авторы документа объясняют его необходимость несправедливостью: у детей военных уже есть такое преимущественное право, а у детей других силовиков нет.

Преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, законопроект предоставляет наследникам сотрудников органов внутренних дел, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет более 20 лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах.

«Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях», — указывается в отзыве правительства.

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Комментарии (59)

atty
Кроме мата нет больше слов, полиция это теперь белая кость
с признаками дворянства, а чем дети врачей или рабочих хуже, сословием не вышли? По факту это приведёт к созданию наследственных закрытых сословных династий, хотя этого скорее всего бункерный и добивается, это даже не северная корея, это средневековый феодализм какой-то.
spb7771250
В садик из-за различной степени полезности сотрудников и всяких мелких служащих - не попасть, приоритет очереди. Теперь они хотят то же самое сделать и в ВУЗах. Ну ок, но в результате на долгосроке от этой страны ничего хорошего не останется. Государство, в котором 30 млн из 100 непосредственно и часто несоразмерно и необоснованно кормятся из бюджетной кормушки не имеет будушего! По крайней мере, такое государство не имеет хорошего будущего.
Modest_5e4ce41f7533b
Теперь элитные оболтусы на зачеты и экзамены пап вызывать будут. Профессора-космополиты быстро перейдут на тюремную феню и бычки заначивать научатся.
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