Девушка-курьер из Петербурга вместо денег получила от клиента удар в голову. Свой поступок ему предстоит объяснить следователям

Ночная доставка продуктов закончилась для девушки-курьера обращением в травматологический пункт. Конфликтный клиент, который решился на рукоприкладство, повстречался ей в Адмиралтейском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне в половине третьего ночи в петербургскую полицию обратилась 26-летняя девушка, работающая курьером в службе доставки. По её словам, часом ранее она нарвалась на агрессивного клиента, которому привезла продукты на 7-ю Красноармейскую улицу. После передачи заказа он заявил, что не будет его оплачивать, спровоцировав тем самым конфликт.

