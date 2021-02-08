Девушка-курьер из Петербурга вместо денег получила от клиента удар в голову. Свой поступок ему предстоит объяснить следователям

Ночная доставка продуктов закончилась для девушки-курьера обращением в травматологический пункт. Конфликтный клиент, который решился на рукоприкладство, повстречался ей в Адмиралтейском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне в половине третьего ночи в петербургскую полицию обратилась 26-летняя девушка, работающая курьером в службе доставки. По её словам, часом ранее она нарвалась на агрессивного клиента, которому привезла продукты на 7-ю Красноармейскую улицу. После передачи заказа он заявил, что не будет его оплачивать, спровоцировав тем самым конфликт.
Обмен претензиями привёл к тому, что мужчина напал на девушку и отобрал термосумку. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где у неё диагностировали ушибы головы, коленки и пальца на руке. Её предполагаемого обидчика задержали и доставили в отдел полиции. Проверка показала, что ранее он уже имел проблемы с законом — был судим за кражи.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».