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Учёные из Дубны начинают работы по синтезу новых элементов таблицы Менделеева

Ученые Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в этом году собираются начать подготовительные работы по обнаружению новых сверхтяжёлых элементов таблицы Менделеева из её восьмого периода.

Задача исследования — перспективы получения новых элементов, рассказал директор ОИЯИ, академик Российской академии наук Григорий Трубников в интервью ТАСС, опубликованном 8 января.

«В Дубне в декабре 2020 года начат уникальный цикл экспериментов на так называемой фабрике по синтезу сверхтяжелых элементов. Напомню, что в таблице Менделеева 10 новых элементов в последние десятилетия были открыты в Дубне. В декабре 2020 года мы включили установку [фабрику] уже в крейсерском режиме на программу синтеза новых элементов. Наша цель, конечно, новые элементы следующего, восьмого периода таблицы Менделеева. В 2021 году мы закончим все подготовительные работы для этого амбициозного эксперимента, опробуем новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень. Ожидаем получить экспериментальные результаты, которые станут однозначным указанием на возможность получения новых элементов», — сообщил учёный.

Объединённый институт ядерных исследований расположен в наукограде Дубна Московской области.

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Комментарии (3)

Cashmare
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