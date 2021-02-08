Учёные из Дубны начинают работы по синтезу новых элементов таблицы Менделеева

Ученые Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в этом году собираются начать подготовительные работы по обнаружению новых сверхтяжёлых элементов таблицы Менделеева из её восьмого периода.

Задача исследования — перспективы получения новых элементов, рассказал директор ОИЯИ, академик Российской академии наук Григорий Трубников в интервью ТАСС, опубликованном 8 января.

«В Дубне в декабре 2020 года начат уникальный цикл экспериментов на так называемой фабрике по синтезу сверхтяжелых элементов. Напомню, что в таблице Менделеева 10 новых элементов в последние десятилетия были открыты в Дубне. В декабре 2020 года мы включили установку [фабрику] уже в крейсерском режиме на программу синтеза новых элементов. Наша цель, конечно, новые элементы следующего, восьмого периода таблицы Менделеева. В 2021 году мы закончим все подготовительные работы для этого амбициозного эксперимента, опробуем новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень. Ожидаем получить экспериментальные результаты, которые станут однозначным указанием на возможность получения новых элементов», — сообщил учёный.