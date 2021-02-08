Вечный огонь на 30 минут погас на мемориале в Красном Селе. Двух поспособствовавших этому школьников, один из которых учится в начальной школе, нашли.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля, сообщение о потушенном факеле в парке петербургского пригорода поступило в полицию около 15:55 от 65-летней жительницы Красного Села.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Специалисты «ПетербургГаза» в 16:20 восстановили работу Вечного огня. Тем временем сотрудники полиции посмотрели записи видеокамер и установили, что группа из четырёх школьников находилась у мемориала. Один из них бросил комок снега в огонь, красуясь перед девочками. Пламя погасло.
В 17:30 у дома 31 по улице Освобождения наряд полиции нашёл и доставил в отдел двух подростков — 10-летнего учащегося 4-го класса и 12-летнего ученика 5-го класса. Они были переданы родителям, которым грозит теперь привлечение к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (5.35 КоАП РФ).
В середине декабря Вечный огонь на мемориале, где захоронены останки более 2000 бойцов ВОВ, уже тушили 13-летние школьницы. Они также играли в снежки.