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Двое школьников потушили Вечный огонь в Красном Селе. За снежок, попавший на видео, к ответственности привлекут родителей

Вечный огонь на 30 минут погас на мемориале в Красном Селе. Двух поспособствовавших этому школьников, один из которых учится в начальной школе, нашли.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля, сообщение о потушенном факеле в парке петербургского пригорода поступило в полицию около 15:55 от 65-летней жительницы Красного Села.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Специалисты «ПетербургГаза» в 16:20 восстановили работу Вечного огня. Тем временем сотрудники полиции посмотрели записи видеокамер и установили, что группа из четырёх школьников находилась у мемориала. Один из них бросил комок снега в огонь, красуясь перед девочками. Пламя погасло.

В 17:30 у дома 31 по улице Освобождения наряд полиции нашёл и доставил в отдел двух подростков — 10-летнего учащегося 4-го класса и 12-летнего ученика 5-го класса. Они были переданы родителям, которым грозит теперь привлечение к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (5.35 КоАП РФ).

В середине декабря Вечный огонь на мемориале, где захоронены останки более 2000 бойцов ВОВ, уже тушили 13-летние школьницы. Они также играли в снежки.

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Комментарии (10)

Агроном аэродрома
Но на "бессмертном полку Единой России", наверное, транспаранты эти дети таскают..
265015791
А в СПбГУ вообще ни одного педагога-воспитателя нет.
Позволяет ли их отсутствие руководству СПбГУ избавиться от ответственности за поведение студентов ?
Дмитрий Р.
Обычный челленж - потуши Вечный огонь. Уже не первый год во всех городах страны.
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