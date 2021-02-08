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Стоимость электроэнергии в России выросла до максимального значения

Оптовые цены на электроэнергию в России в 2020 году увеличились до максимальных значений.

Как пишет 8 февраля «Коммерсантъ», максимальные значения за последние 5 лет достигнуты несмотря на самое значительное за 10 лет падение спроса.

Одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в европейской части России и Урала (первая ценовая зона) поднялась на 3,4 %, до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч, в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 %, до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч. Одноставочная цена включает стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). При этом в течение года электроэнергия серьёзно подешевела, а мощность — подорожала. Основным драйвером роста считают обязательные нерыночные надбавки, их объём достиг 558 млрд руб.

В этом году, по прогнозам, цены могут увеличиться ещё сильнее: в европейской части страны и на Урале — на 3,8 %, в Сибири — на 13,4 %.

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Комментарии (4)

Mike7000
Только мегаватты в статье следует умножать на часы, а не делить (не 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч, а 2,54 тыс. руб за 1 МВт*ч)
reyals
Да, дорогие дети, Кейнс был голова.
Именно так и происходит классовая борьба.
Paul3390
Помнится - рыжая падла чубайс обещала что если раздербанить РАО ЕС - то цены непременно снизятся.. И путин это подписал..
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