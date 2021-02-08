Как получить логин и пароль к госуслугам, а главное — зачем? «Фонтанка» объясняет

Как и паспорт гражданина РФ, учетная запись на госуслугах может быть только одна. Не придется регистрироваться повторно для доступа к другим государственным порталам и сайтам. Поэтому учетной записи будет достаточно, чтобы записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги и госпошлины, получить российский или заграничный паспорт, записать ребенка в детский сад и школу, проверить и заплатить штрафы и налоги, оформить положенные выплаты и льготы без очередей и не выходя из дома.



С помощью логина и пароля от госуслуг можно авторизоваться на следующих ресурсах:



Удобно, что персональные данные, указанные вами в личном кабинете при регистрации, будут подставляться в электронные формы заявлений автоматически, их не придётся вводить заново.

