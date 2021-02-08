Как получить логин и пароль к госуслугам, а главное — зачем? «Фонтанка» объясняет

«Фонтанка» разобралась, для чего нужны логин и пароль от госуслуг, что такое «подтвержденная» учетная запись, в каких случаях требуется именно она и как ее проще всего получить.
Я хотел получить госуслуги онлайн, но почти везде нужна регистрация — зачем?
Приходя в МФЦ или в государственные учреждения, вы каждый раз показываете паспорт и ставите подпись на заявлениях, то есть вашу личность легко идентифицировать. А оформляя те же заявления в электронной форме — просто авторизуетесь на портале. Можно сказать, что таким образом вы как бы предъявляете паспорт. Отличие только в том, что зарегистрироваться нужно один раз, а затем лишь вводить логин и пароль.
А без регистрации можно что-то сделать?
Есть информационные сервисы, которые доступны и без логина и пароля. На порталах госуслуг и сайтах ведомств можно, например, оформив услугу через МФЦ, проверить статус заявления по его номеру. А вот чтобы подать электронное заявление на пособие или выплату, нужно создать учетную запись и подтвердить свою личность.
Государственных порталов множество. Сколько раз надо регистрироваться?
Как и паспорт гражданина РФ, учетная запись на госуслугах может быть только одна. Не придется регистрироваться повторно для доступа к другим государственным порталам и сайтам. Поэтому учетной записи будет достаточно, чтобы записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги и госпошлины, получить российский или заграничный паспорт, записать ребенка в детский сад и школу, проверить и заплатить штрафы и налоги, оформить положенные выплаты и льготы без очередей и не выходя из дома.
С помощью логина и пароля от госуслуг можно авторизоваться на следующих ресурсах:
- Портал госуслуг Санкт-Петербурга;
- Единый портал госуслуг;
- Пенсионный фонд России;
- ФНС России;
- Работа в России;
- Портал ЖКХ Санкт-Петербурга;
- «Петербургское образование»;
- «Наш Санкт-Петербург»;
- и многих других.
Удобно, что персональные данные, указанные вами в личном кабинете при регистрации, будут подставляться в электронные формы заявлений автоматически, их не придётся вводить заново.
Как создать аккаунт на госуслугах?
Процесс создания аккаунта на госуслугах, конечно, займет больше времени, чем регистрация на большинстве развлекательных или информационных порталов. Но в целом он несложен. Порядок во многом продиктован требованиями безопасности: при оформлении электронного заявления сотрудник органа власти или МФЦ не видит того, кто его подает, вы не показываете документы. Поэтому, чтобы никто не воспользовался вашими данными, создание учетной записи происходит в несколько этапов.
- Зайдите на страницу регистрации и ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением.
- Заполните форму регистрации, указав ФИО, номер мобильного телефона и e-mail.
- Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Получите код подтверждения.
- Придумайте пароль, введите его в открывшемся окне и обязательно запомните. Теперь это ваш пароль для входа на госуслуги. Нажмите кнопку «Готово».
- Заполните профиль пользователя. Укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность. ФМС и ПФР проверят внесенную информацию. Обычно это занимает пару часов, но может потребоваться и несколько дней.
После проверки данных у вас уже будет учетная запись уровня «неподтвержденная». Это дает ограниченные возможности: доступ к информационным госуслугам и сервисам, просмотр задолженностей и штрафов. Для получения госуслуг нужно пройти последний этап регистрации.
Чтобы подтвердить эту запись, нужно куда-то идти?
Не всегда. Один из вариантов — взять паспорт и СНИЛС и прийти в любой МФЦ города. Онлайн подтвердить можно свою личность через веб-версии и мобильные приложения некоторых банков (Сбербанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк ВТБ или Банк Санкт-Петербург). Государство предоставило банкам такую возможность, так как у них есть все необходимые для получения госуслуг сведения о клиентах.
Есть и альтернативные варианты — если вы не являетесь клиентом одного из перечисленных выше банков или не можете в ближайшее время оказаться в МФЦ. Во-первых, получить код подтверждения личности можно заказным письмом — это займет немного больше времени, но воспользоваться им сможет каждый, ведь отделения Почты России есть везде. Еще одна возможность — использовать высококвалифицированную электронную подпись. Подробнее об этом способе можно прочитать на сайте Минцифры.
Что даст подтверждение учетной записи?
Вы получите доступ к максимально широкому спектру электронных госуслуг и сервисов. Например, только на петербургском портале gu.spb.ru их более 270. У вас также появится возможность без ограничений пользоваться всеми доступными сервисами — в том числе на многих других государственных порталах.
Четыре загадочные буквы — ЕСИА — как-то связаны с учетной записью на госуслугах?
ЕСИА — это единая система идентификации и аутентификации. Именно благодаря ей мы можем попадать на все государственные сайты по одному логину и паролю. Поэтому для краткости часто логин и пароль от госуслуг многие называют ЕСИА.
Юрлица тоже могут получать услуги онлайн. Для этого подойдет моя личная учетная запись?
Нет, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены отдельные учетные записи. Их можно создать после получения подтвержденной учетной записи физического лица. Создать учетную запись юридического лица может руководитель или другой представитель юрлица, имеющий право действовать от организации без доверенности (например, главный бухгалтер). Для регистрации понадобится квалифицированная электронная подпись. Ее можно получить в одном из удостоверяющих центров.
Для регистрации учетной записи юрлица или индивидуального предпринимателя необходимо заполнить данные в специальной регистрационной форме (во втором случае требуется ОГРНИП), а затем подождать завершения автоматической проверки данных. После этого можно будет начать пользоваться учетной записью.
У меня не получается зарегистрироваться, куда обращаться?
Если при регистрации онлайн возникли проблемы, нужно обратиться в службу технической поддержки Единого портала госуслуг gosusulugi.ru:
- по телефону 8 (800) 100–70–10 (бесплатный звонок по России);
- по телефону 115 (для мобильных телефонов);
- через интерактивную форму обратной связи.
Если что-то пошло не так при авторизации на Портале госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru, то можно позвонить или написать в службу технической поддержки регионального портала:
- по телефону 8 (812) 417–34–94;
- на почту support@gu.spb.ru.
Возможно, вы уже когда-то регистрировались на каком-то государственном ресурсе, но не уверены, что у вас есть ЕСИА. В этом случае, а также если вы забыли логин/пароль, подсказки для вас есть в специальной памятке.
Задать вопросы обо всём, что связано с получением государственных услуг в нашем регионе, можно и в социальных сетях (подписывайтесь на «Госуслуги Санкт-Петербурга» ВКонтакте и в Инстаграме).
А вы знаете, что…
Часто мы идем в орган власти, записываемся на приём и тратим время на дорогу, даже не задумываясь, что эти же самые услуги можно получить онлайн. «Фонтанка» подготовила для своих читателей перечень услуг, за которыми петербуржцы привыкли обращаться в ведомства, хотя они есть в электронном виде на региональном портале gu.spb.ru. Посмотрите, может быть, среди них есть нужная вам услуга!
- Социальные выплаты гражданам — участникам целевой программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
- Аттестация педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию, а также частных образовательных организаций
Больше услуг и сервисов можно найти в каталоге на региональном портале.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных.