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Инспектор метро подрался с тремя «зайцами». Одному он проломил череп собственной головой

Московская полиция расследует уголовное дело после драки инспектора транспортной безопасности и трех безбилетников на станции московского центрального кольца

«Ростокино». Одному из участников конфликта причинен тяжкий вред здоровью.

О возбуждении уголовного дела СМИ пишут 7 февраля со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Сама драка произошла в ночь на субботу. В вестибюле станции «Ростокино» трое молодых людей попытались пройти через турникет без билета, но были остановлены инспекторами. Несостоявшихся «зайцев» вывели на улице, где словесный конфликт перерос в физический.

Как пишет «Интерфакс», инспектор своей головой так ударил одного безбилетника, что позднее медики зафиксировали перелом основания черепа. Товарищ пострадавшего (им обоим за 25) тоже обращался в медучреждение с вывихом руки и ушибами головы, но, как по данным РИА «Новости», ушел из больницы самовольно. О состоянии третьего «зайца» ничего не сообщается.

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Комментарии (7)

FontankaReader
"Рафик совсем невиновный, мирно курил со своими друзьями-дзюдоистами возле подъезда", а потом на них напал одинокий дерзкий инспектор? П.С. "Рафик" - это просто цитата, не указание на национальность.
Урус-Баши
Молодец инспектОр, настоящий мущина. Зайцам здесь не тут. Решительно одобряю. Кстати, какие политические взгляды были у участников?
265049935
Еще пару месяцев назад Фонтанка обязательно отметила бы, что безбилетники были без масок. И очень ярко подсветила бы причину конфликта. Как быстро меняются стандарты журналистики...
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