Инспектор метро подрался с тремя «зайцами». Одному он проломил череп собственной головой

Московская полиция расследует уголовное дело после драки инспектора транспортной безопасности и трех безбилетников на станции московского центрального кольца
«Ростокино». Одному из участников конфликта причинен тяжкий вред здоровью.
О возбуждении уголовного дела СМИ пишут 7 февраля со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Сама драка произошла в ночь на субботу. В вестибюле станции «Ростокино» трое молодых людей попытались пройти через турникет без билета, но были остановлены инспекторами. Несостоявшихся «зайцев» вывели на улице, где словесный конфликт перерос в физический.
Как пишет «Интерфакс», инспектор своей головой так ударил одного безбилетника, что позднее медики зафиксировали перелом основания черепа. Товарищ пострадавшего (им обоим за 25) тоже обращался в медучреждение с вывихом руки и ушибами головы, но, как по данным РИА «Новости», ушел из больницы самовольно. О состоянии третьего «зайца» ничего не сообщается.