В Германии, Англии и Нидерландах экстремальные снегопады оказались в топе новостей. Жителям настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.



Центральные и северные районы Германии сообщают о потерях из-за снежного шторма, в стране нарушено железнодорожное и автомобильное движение, ряд футбольных матчей Бундеслиги пришлось отменить.

Причиной стал более чем 20-сантиметровый уровень снега и скорость ветра до 80 километров в час. Немецкие синоптики 7 февраля предупредили, что жителям страны на предстоящей неделе надо готовиться к еще более суровым испытаниям: до 40 сантиметров снежного покрова.