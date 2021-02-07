В Германии, Англии и Нидерландах экстремальные снегопады оказались в топе новостей. Жителям настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.
Центральные и северные районы Германии сообщают о потерях из-за снежного шторма, в стране нарушено железнодорожное и автомобильное движение, ряд футбольных матчей Бундеслиги пришлось отменить.
Причиной стал более чем 20-сантиметровый уровень снега и скорость ветра до 80 километров в час. Немецкие синоптики 7 февраля предупредили, что жителям страны на предстоящей неделе надо готовиться к еще более суровым испытаниям: до 40 сантиметров снежного покрова.
People in Germany are getting quite used to having to stay home, first from COVID-19 and now because of extreme winter weather. There aren’t many people out braving the snow, wind and ice in Hanover in Lower Saxony today #Schneesturm pic.twitter.com/RhlhJY0kvU— Jared Reed (@jared_reed) February 7, 2021
Корреспондент DW Джаред Рид в Twitter показал пустынные улицы Ганновера в Нижней Саксонии. «Мало кто отваживается противостоять снегу», — отметил Рид. Правда, жителя России такая картина вряд ли напугала бы: снег едва покрывает брусчатку.
В Великобритании тоже страдают от снегопадов. Еще более туманным Альбион сделал шторм Дарси. Англичан предупреждают, что на юго-востоке страны могут произойти массовые перебои и даже отключения электроэнергии. «Желтый уровень» погодной опасности объявлен в Норфолке, Саффолке, Эссексе и Кенте, где ожидаются порывы ветра 40–50 миль в час, которые наметут сугробы до 30 сантиметров высотой.
Мощные восточные ветра, которые осложняют англичанам жизнь, приходят из Причерноморья. Из-за ожидающихся метелей в стране могут ограничить автомобильное движение по некоторым дорогам и отменить рейсы общественного транспорта.
Затем мистер Дарси отправился в Нидерланды. Уже в это уик-энд голландцы словно попали на полотна Брейгеля.
Goedemorgen Nederland #sneeuw #CodeRood #sneeuwjacht #netherlands #SnowDay pic.twitter.com/JdLRGh0DB2— Diana van Lit (@Dianavanlit) February 7, 2021
#sneeuw #sneeuwpret pic.twitter.com/hTSTnLzVho— Meneer E (@Vaassen) February 7, 2021
Дорожное управление министерства транспорта страны еще 6 февраля рассыпало по дорогам 17 миллионов килограммов соли. Тем не менее, из-за сложных условий пришлось перекрыть одну из крупных трасс. Автомобилистам рекомендуют оставаться дома и выезжать куда-либо только при крайней необходимости. В воскресенье, 7 февраля, в стране частично закрыли железнодорожное сообщение. Аэропорт «Эйндховен» закрыли, а рейсы перенаправили в Кельн. Аэропорт «Схипхол» также предупреждает путешественников о возможных проблемах.
Аномальные снегопады наблюдаются и на юге России. Так, 8 февраля четыре самолёта, следовавшие в Краснодар, совершили вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.