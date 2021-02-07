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«Яндекс.Переводчик» предлагал примеры использования словосочетания «Владимир Путин» в контексте подтасовок на выборах

Пользователь Twitter Кирилл Седов обратил внимание на примеры от «Яндекс.Переводчика». Желающим перевести с русского на английский словосочетание «Владимир Путин» предлагали контекст с фразой: «Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов».

Пост на странице Седова появился утром 7 февраля, заметили его и в самом «Яндексе». В комментариях компания поблагодарила пользователя за то, что он обратил внимание на подборку.

К семи часам вечера примеров к переводу нет никаких. Как пишет «Медуза», там можно было увидеть фразы: «Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов», «Владимир Путин хотел тебя убить?», «Эй, Владимир Путин может прийти сюда, снять с него рубашку». Подборка не случайна, это все цитаты из зарубежных фильмов и сериалов.

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Комментарии (4)

Igor_VS
Побродил по Американским и европейским сайтам. Навальный в Топе. На первых страницах. Странно, но Кремль это не раскручивает. Тупая пут пропаганда сосредоточилась на ветеране.
виктор эммануил
146,и отстаньте.
Bobr Dobr
Джамшут мучается от недостатка новостей?
Кому-то госфинансирование жмёт???
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