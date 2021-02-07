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Кадр требует жертв. В Дагестане невесту подвесили над крепостью из списка ЮНЕСКО

В Республике Дагестан новобрачную подняли на несколько десятков метров на кране над крепостью Нарын-Кала ради эффектных свадебных фотографий. Видеозапись выложил в группе жителей села Усиша очевидец.

«Это что-то с чем-то. Она молодец, я бы так не смог, — прокомментировал мужчина происходящее. — Ошалеть!» В это время фотограф с земли криком давал указания модели: «На нас смотри! С другого профиля! В сторону гор смотри!»

Крепость Нарын-Кала в дагестанском Дербенте — доарабская цитадель, часть Дербентской крепости. По одной из версий имя «Нарын» сооружение получило в честь дочери персидского шаха. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Комментарии (8)

260695231
А в соседнем районе подвесили члена партии!
DEMOMON
Надеюсь, обошлось?..
local_
На очереди Петропавловская крепость?
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