В Республике Дагестан новобрачную подняли на несколько десятков метров на кране над крепостью Нарын-Кала ради эффектных свадебных фотографий. Видеозапись выложил в группе жителей села Усиша очевидец.

«Это что-то с чем-то. Она молодец, я бы так не смог, — прокомментировал мужчина происходящее. — Ошалеть!» В это время фотограф с земли криком давал указания модели: «На нас смотри! С другого профиля! В сторону гор смотри!»



Крепость Нарын-Кала в дагестанском Дербенте — доарабская цитадель, часть Дербентской крепости. По одной из версий имя «Нарын» сооружение получило в честь дочери персидского шаха. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.