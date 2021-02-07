Полиция пришла за петербуржцем после переписки с подростками из Мги. Непристойное уголовный розыск прочитал в WhatsApp

Переписка с воспитанниками школы-интерната из Кировского района Ленобласти привела полицейских к мужчине на севере Петербурга. С помощью технических мероприятий оперативники нашли его менее чем за сутки.
О задержании жителя Петербурга 7 февраля сообщает 47news. Накануне утром оперативники уголовного розыска пришли в квартиру 47-летнего горожанина в доме на улице Планерной. Незадолго до этого в полицию Кировского района Ленобласти обратилась сотрудница школы-интерната для детей с проблемным зрением из Мги. Она заметила, что два подростка ведут переписку неприличного содержания. Скабрезности были зафиксированы в WhatsApp.
По данным 47news, для фиксации подозреваемого в пространстве и времени были задействованы ресурсы бюро специальных технических мероприятий полицейского главка.
Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет». Подозреваемый изолирован на двое суток. Мужчина ранее уже привлекался за аналогичные преступления. В 2008 году за разврат и попытку полового контакта с несовершеннолетним он был приговорен к 5 годам лишения свободы.