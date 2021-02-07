Полиция пришла за петербуржцем после переписки с подростками из Мги. Непристойное уголовный розыск прочитал в WhatsApp

Переписка с воспитанниками школы-интерната из Кировского района Ленобласти привела полицейских к мужчине на севере Петербурга. С помощью технических мероприятий оперативники нашли его менее чем за сутки.

О задержании жителя Петербурга 7 февраля сообщает 47news. Накануне утром оперативники уголовного розыска пришли в квартиру 47-летнего горожанина в доме на улице Планерной. Незадолго до этого в полицию Кировского района Ленобласти обратилась сотрудница школы-интерната для детей с проблемным зрением из Мги. Она заметила, что два подростка ведут переписку неприличного содержания. Скабрезности были зафиксированы в WhatsApp.

