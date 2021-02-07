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Ученые обнаружили «важные улики» в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

Важные улики были найдены во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Считается, что улики могут объяснить причину происхождения изменившего мир вируса.

О значимых находках миссии ВОЗ, которая проводит расследование в китайской провинции, 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. «Мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заявил входящий в группу расследователей зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак.

Ученый сообщил, что эксперты во время обследования рынка Хуанань обнаружили «важные улики». «То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заявил Дашак, добавив, что пока он не хочет «вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает».


Эксперты ВОЗ прибыли с миссией в Ухань в середине января, чтобы провести расследование об источнике распространения COVID-19, однако их сразу же отправили на двухнедельный карантин, поэтому они приступили к работе лишь 28 января. Один из членов группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков ранее рассказывал, что гипотетически бывает все, однако нет никаких фактов или предпосылок, говорящих о том, что коронавирус распространился из уханьской лаборатории.

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Комментарии (2)

cerf
Китайцы давно там все вычистили, что они могли там найти?
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