Ученые обнаружили «важные улики» в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

Важные улики были найдены во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Считается, что улики могут объяснить причину происхождения изменившего мир вируса.

О значимых находках миссии ВОЗ, которая проводит расследование в китайской провинции, 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. «Мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заявил входящий в группу расследователей зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак.

Ученый сообщил, что эксперты во время обследования рынка Хуанань обнаружили «важные улики». «То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заявил Дашак, добавив, что пока он не хочет «вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает».