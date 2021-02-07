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Посольство России ответило на слова премьера Литвы о «Спутнике V». Она назвала вакцину гибридным оружием

Посольство России в Литве прокомментировало заявление литовского премьер-министра Ингриды Шимоните, которая сравнила российскую вакцину «Спутник V» с гибридным оружием.

Ответ Шимоните опубликован 7 февраля в Twitter посольства. «Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя»,— говорится в дипломатическом твите. Заканчивается высказывание фразой: «Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?»

Ингрида Шимоните своими мыслями тоже делилась в Twitter, но два дня назад. «Они говорят, что «Спутник V» — это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа, он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для разобщения и правления»,— написала она 5 февраля.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник V», отметив, что промежуточный анализ показал эффективность на 91,6%. Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что вакцина будет одобрена в ЕС в марте.

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Комментарии (17)

Beaver
в Литве вакцинировали 4,5% населения, а в России - 1,2%... ну и кто после этого факта дура? Мне кажется, Захарова...
Савва Морозов
если Собянин уже всем разрешил, то литва массово понаедет в нерезиновую.
статистику опубликуют.
Igor_VS
Наше новое идеологическое оружие. Как всегда будет больше вранья, чем фактов.
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