Посольство России ответило на слова премьера Литвы о «Спутнике V». Она назвала вакцину гибридным оружием

Ответ Шимоните опубликован 7 февраля в Twitter посольства. «Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя»,— говорится в дипломатическом твите. Заканчивается высказывание фразой: «Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?»

Ингрида Шимоните своими мыслями тоже делилась в Twitter, но два дня назад. «Они говорят, что «Спутник V» — это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа, он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для разобщения и правления»,— написала она 5 февраля.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник V», отметив, что промежуточный анализ показал эффективность на 91,6%. Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что вакцина будет одобрена в ЕС в марте.

