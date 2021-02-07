Лауреат «Нацбеста» поведает секреты петербургских памятников

Первая «Тайная жизнь» вышла в 2008 году, а продолжение — в 2015 году. Обе книги можно определить как «другое краеведение» или «не-краеведение». Носов художественно описывает ту самую тайную жизнь памятников — а что, если по ночам они встают со своих постаментов — и демонстрирует совершенно новый взгляд на город.

В пятницу, 12 февраля, писатель Сергей Носов выступит в книжном магазине «Во весь голос» с презентацией полной версии книги «Тайная жизнь петербургских памятников». Вход свободный, (16+).

Большая часть глав посвящена не широко известным монументам, а малоизвестным или совсем не известным — тоже «тайным». Но все они рассказывают истории: свои, города и страны. Новое издание иллюстрировано цветными фотографиями, которые делал сам Носов.



Презентация книги «Тайная жизнь петербургских памятников» состоится в пятницу, 12 февраля, в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19). Начало в 19:30. Вход свободный.



Елена Васильева

