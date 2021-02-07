Цыпкин, Водолазкин, Быков, Веллер и Дина Рубина выступят на «Книжном маяке Петербурга»

С 12 по 14 февраля в Петербурге состоится международный фестиваль «Книжный маяк Петербурга». Мероприятия пройдут как офлайн, так и онлайн. (16+)

Программу фестиваля представят 12 февраля в полдень в Главном здании Российской национальной библиотеки (Садовая, 18). Свое участие в мероприятиях уже подтвердили Александр Цыпкин, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Александра Маринина, Олег Рой, Семён Альтов, Ольга Лукас, психолог Андрей Курпатов, ученый Татьяна Черниговская, музыкант Билли Новик, педагог Дима Зицер и другие.

Свой формат фестиваль «Книжный маяк Петербурга» называет On-sound. Организаторы отмечают, что гибридная форма мероприятия позволит охватить больше участников из разных точек России и мира.

Каждый из дней фестиваля будет посвящен отдельным темам. Пятница 12 февраля пройдет под знаком «Познай себя»: спикеры будут говорить о прозе, поэзии, музыке, философских исканиях и жизненных ценностях. Тема субботы 13 февраля — «Как прекрасен этот мир», в этот день прозвучат тексты, музыка и смыслы о первозданной красоте окружающего мира. В воскресенье, 14 февраля, в центре внимания участников окажется любовь в звуках и смыслах на любых языках.



Всего планируется провести более 100 мероприятий. Встречи будут транслироваться на YouTube-канале фестиваля с 12 до 24 часов. Все желающие могут задать вопросы выступающим. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте фестиваля, получить программу, выбрать интересующие темы и присоединиться к трансляции.



Елена Васильева

