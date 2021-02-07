FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В поезде Петербург-Белгород из-за удара токоприемником пострадала женщина. Разбитое окно затыкали матрасом

В пассажирском поезде Санкт-Петербург — Белгород в результате ЧП получила травму женщина. Об этом «Фонтанке» 7 февраля сообщил один из пассажиров поезда.

«Это произошло в 8:50, плюс-минус пара минут, — рассказал очевидец Александр. — От локомотива отлетел токоприёмник, пролетел 4–5 вагонов и вскользь ударил по окну 13-го вагона. Одно окно разбилось полностью, другое — чуть помялось. Всё в стёклах. Женщине из Шебекина голову разбило. Насилу увернулась, а то бы глаза выбило. Тот вагон расселили, в том числе и в наш, 12-й. Заткнули разбитое окно матрасами».

Фото: очевидец Александр
Фото: очевидец Александр

Очевидец отметил, что у проводника для оказания первой помощи пострадавшей нашлись только бинты, а йод и зелёнку пришлось одалживать у других пассажиров. По словам Александра, сначала женщина согласилась подписать предложенную ей бумагу о том, что она не имеет ни к кому претензий по поводу случившегося. Но затем пассажир возмутилась, что в поезде не нашлось даже зеленки, и ей выдали бумагу со страховкой.

«В Курске остановка была, там подошли из скорой, — добавил Александр. — Спросили, будет ли сходить с поезда с ними. Она сказала, нет, уже доедет до Белгорода, ее там ждут дети. Вышла с вагона и с ними ушла. К ней на выходе подошла бригада с извинениями, но не уверен, что она их приняла».

В Белгород поезд прибыл с опозданием, в 13:15 вместо 11:56. Около полутора часов у поездной бригады ушло на устранение последствий обрыва токоприемника.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

MikkeL
Так и вижу как на инструктажах работников поездов обучают - если пострадавший из-за общего разгильдяйства нашей организации жив следует выпросить у него подпись на отказе от претензий но не позже чем через час после случившегося, так как в первый час пострадавший в шоке и его еще можно быстро обработать. А если клиент помер - переходим к следующему разделу темы....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний