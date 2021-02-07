«Это произошло в 8:50, плюс-минус пара минут, — рассказал очевидец Александр. — От локомотива отлетел токоприёмник, пролетел 4–5 вагонов и вскользь ударил по окну 13-го вагона. Одно окно разбилось полностью, другое — чуть помялось. Всё в стёклах. Женщине из Шебекина голову разбило. Насилу увернулась, а то бы глаза выбило. Тот вагон расселили, в том числе и в наш, 12-й. Заткнули разбитое окно матрасами».

Очевидец отметил, что у проводника для оказания первой помощи пострадавшей нашлись только бинты, а йод и зелёнку пришлось одалживать у других пассажиров. По словам Александра, сначала женщина согласилась подписать предложенную ей бумагу о том, что она не имеет ни к кому претензий по поводу случившегося. Но затем пассажир возмутилась, что в поезде не нашлось даже зеленки, и ей выдали бумагу со страховкой.



«В Курске остановка была, там подошли из скорой, — добавил Александр. — Спросили, будет ли сходить с поезда с ними. Она сказала, нет, уже доедет до Белгорода, ее там ждут дети. Вышла с вагона и с ними ушла. К ней на выходе подошла бригада с извинениями, но не уверен, что она их приняла».

В Белгород поезд прибыл с опозданием, в 13:15 вместо 11:56. Около полутора часов у поездной бригады ушло на устранение последствий обрыва токоприемника.