О состоянии российского туризма рассказали в Улан-Удэ. Отрасль спасают государственные деньги

О состоянии туристического сектора в стране 7 февраля рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова на форума «Внутренний туризм — новые возможности», он проходит в Улан-Удэ. По словам чиновницы, падение количества туристов удалось сдержать на уровне 60% — 37 миллионов поездок вместо 65 миллионов в 2019 году. Догузова уверена, что в текущем году удастся «отыграть» еще порядка 20%, а выход на докоронавирусные показатели ожидается не раньше 2023 года.

Поток туристов в России сократился на 40% в коронавирусный год, наверстать получится только через два года. Отрасль справилась с кризисом за счет субсидий.

Глава Ростуризма так же сказала, сколько российские турфирмы должны своим клиентам — на данный момент это 16 миллиардов рублей. В пиковый момент сумма достигала 40 миллиардов. Она отметила, что с рынка не ушел ни один из крупных туроператоров.

Сохранить отрасль в приемлемом виде удалось благодаря госсубсидиям — поддержка чартерных программ, гранты на туристические проекты и программа кешбэка. Третий ее этап, напомнила Догузова, запланирован на февраль. «Программа кешбэка дала уникальный эффект для туристов и отрасли. Мы готовы и дальше делать ее еще более удобной для туристов», — отметила чиновница.

Деталей нового этапа программы пока нет, однако известно, что получить часть от потраченных туристами денег обратно можно купив тур, круиз, и даже просто забронировав номер в отеле. Третий этап программы рассчитан до 20 июня 2021 года. Получить обратно можно 20%, но не больше 20 тысяч. Главное условие — поездка должна быть оплачена банковской картой «Мир».