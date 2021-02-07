Участники реконструкции пытались воссоздать атмосферу, которая царила на вокзале в этот день 78 лет назад, сообщает РЖД.

Тогда в Ленинград впервые за полтора года приехал поезд, дорогу построили за 17 дней вскоре после прорыва блокады. Как шла стройка можно прочитать здесь. Железнодорожная линия называлась «Шлиссельбург — Поляны» или «Дорога Победа».



У перрона Финляндского вокзала сегодня можно было посмотреть на паровоз ЭР 791–94, который называли особенно выносливым и «идеальным прифронтовым локомотивом», все благодаря мощности и облегченному весу.