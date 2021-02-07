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Как первый после прорыва блокады. На Финляндском вокзале встретили «особо выносливый паровоз»

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

Участники реконструкции пытались воссоздать атмосферу, которая царила на вокзале в этот день 78 лет назад, сообщает РЖД.

Тогда в Ленинград впервые за полтора года приехал поезд, дорогу построили за 17 дней вскоре после прорыва блокады. Как шла стройка можно прочитать здесь. Железнодорожная линия называлась «Шлиссельбург — Поляны» или «Дорога Победа».

У перрона Финляндского вокзала сегодня можно было посмотреть на паровоз ЭР 791–94, который называли особенно выносливым и «идеальным прифронтовым локомотивом», все благодаря мощности и облегченному весу.

Кроме этого паровоза пригнали Ов.6135, построенный в 1905 году на Невском заводе, и Л-2180 — первая разработка после войны.

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

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Комментарии (5)

kopenkin
ужас.
выглядит как дурной спектакль..
зачем детям прививать память о тех страшных и героических днях с помощью этой буффонады?
Modest_5e4ce41f7533b
Знаю городок в котором на станции до сих пор пыхтит паровозик. В агитпроп его призвать не догадались, так и таскает рельсовые пролеты с местного заводика к рельсоукладочной машине.
Милая +
Очень хорошо! Детей надо было бы привести посмотреть.
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