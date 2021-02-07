В пяти авариях на трассах Ленобласти погибли двое водителей, три человека пострадали

Как сообщает 7 февраля 47news , две аварии обернулись гибелью водителей. По предварительным данным, около восьми утра минувшей субботы на 75 километре трассы «Кола» 42-летний житель Петрозаводска на «Ладе Приоре» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом 51-летнего петербуржца. В результате удара водитель «Лады» скончался.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах в Ленобласти устанавливает полиция. Машины вылетали на полосу встречного движения и врезались в опоры освещения.

Около полудня того же 6 февраля на 664 километре трассы М-10 «Россия» в аварию попал «Рено Логан» 49-летнего жителя Колпино. Он двигался в сторону Москвы, съехал в кювет и врезался в опору освещения. Водитель погиб. Пассажирке 45 лет помогли выбраться сотрудники тосненского поисково-спасательного отряда. Женщина госпитализирована с травмами средней тяжести.

Примерно через час на том же участке федеральной трассы 31-летний водитель «Фольксвагена Поло» влетел в фонарный столб. Спасатели деблокировали его и передали медикам. Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Тяжелая авария днем 6 февраля произошла на трассе М-10 «Россия» у поселка Ульяновка. «Рено Меган» столкнулся с мусоровозом, от удара его отбросило в попутный «Форд Куга» и грузовик с номерами Вологодской области. 64-летнего водителя «Рено» увезли в больницу Гатчины, его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной информации, другие участники ДТП не пострадали.