Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

О своем желании видеть на родине Путило и Протасевича белорусский следком сообщает 7 февраля, подчеркивая, что с Польшей у Белоруссии «заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции».

Следственный комитет Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича.

«Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители».

Роман Протасевич и Степан Путилов в 2017 году начали вести в Telegram канал NEXTA. Во время августовских протестов после выборов президента их канал стал одной из основных площадок для противников Александра Лукашенко.

Верховным судом Белоруссии Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами. КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список физических лиц, причастных к терроризму. В отношении Путило и Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков. Оба объявлены в розыск.