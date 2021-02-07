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Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

Следственный комитет Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича.

О своем желании видеть на родине Путило и Протасевича белорусский следком сообщает 7 февраля, подчеркивая, что с Польшей у Белоруссии «заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции».

В официальном сообщение приводится фрагмент интервью начальника международно-правового отдела Следственного комитета Михаила Вавуло для издания «СБ. Беларусь сегодня»:

«Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители».

Роман Протасевич и Степан Путилов в 2017 году начали вести в Telegram канал NEXTA. Во время августовских протестов после выборов президента их канал стал одной из основных площадок для противников Александра Лукашенко.

Верховным судом Белоруссии Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами. КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список физических лиц, причастных к терроризму. В отношении Путило и Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков. Оба объявлены в розыск.

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Комментарии (9)

zorkii
Только правильно Белорусь
Печенеги и половцы
Польша в ответ должна направить документы в Беларусию, на выдачу Лукашенко, координационному совету.
McGillavry
Говорить правду, даже пытаться, рот для этого открывать – это действительное наитягчайшее преступление. Любой дорвавшийся до власти патологический лжец это вам подтвердит.
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