На Вуоксе снегоход ушел под воду, а водитель прилип ко льду. Тело ищут спасатели

Водитель снегохода перевернулся во время катания по Вуоксе рядом с базой отдыха в Выборгском районе Ленобласти. Вытащить его из бурной реки не удалось.



Как стало известно «Фонтанке», 52-летний Михаил поехал кататься 7 февраля. Около часа ночи о нем рассказали спасателям, звучало это так, что водитель въехал в воду, снегоход утонул, а сам он примерз руками ко льду.

47news уточняет, что фабулу спасателям пересказал рыбак. Вероятно, некоторое время мужчина пытался выбраться, но не смог. На момент обнаружения любителем рыбной ловли он уже был неподвижен.