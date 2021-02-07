За сутки петербуржцы рассказали о мошенниках, которым достался миллион. Обманщики использовали только проверенные методы

На «классические» обманки за прошедшую субботу попались несколько жителей Петербурга. Работали «гадалки», продавцы БАДов и лже-полицейские.
Как стало известно «Фонтанке» 7 февраля, в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились минимум пятеро горожан. Нескольких из них обманули в тот же день.
Больше всех пострадал 87-летний изобретатель с Витебского проспекта. Он отдал 6 тысяч долларов и еще тысячу евро за спасение сына — 540 тысяч в рублях. Голос в трубке уверял пенсионера, что он сбил девушку и теперь ему грозит тюрьма. Но тут же нашелся «полицейский», который обещал вопрос решить, требовалось 600 тысяч. Вскоре после того как деньги были переданы, на связь вышел реальный сын. Заявление пожилой петербуржец смог написать только вчера, почти неделю он не вставал с кровати из-за плохого самочувствия. У потерпевшего есть патент на электрогидравлическую систему подъемного крана.
141 тысячу рублей отдала 66-летняя жительница Колпино Соне и Ире — девушки пристали к женщине на улице, обещали снять порчу, просили их вознаградить. Под влиянием очарования темных глаз она отдала все что было.
81-летний житель Северного проспекта накануне днем узнал из телефонной трубки, что у него проблемы со здоровьем. Звонили из организации «Найс Фибральная группа», «врач» на том конце трубки предложил лечение за 120 тысяч. Больше 40 тысяч у пенсионера не нашлось, отдал он их за банку спортивного питания. Зато привезли быстро — с момента звонка прошло 15 минут.
Еще несколько человек отдали деньги мошенникам, думая, что спасают свои банковские счета. 75 тысяч перевела обманщикам 76-летняя пенсионерка с Наставников. 79-летний менеджер лишился почти 300 тысяч.
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.