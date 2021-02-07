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За сутки петербуржцы рассказали о мошенниках, которым достался миллион. Обманщики использовали только проверенные методы

На «классические» обманки за прошедшую субботу попались несколько жителей Петербурга. Работали «гадалки», продавцы БАДов и лже-полицейские.

Как стало известно «Фонтанке» 7 февраля, в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились минимум пятеро горожан. Нескольких из них обманули в тот же день.

Больше всех пострадал 87-летний изобретатель с Витебского проспекта. Он отдал 6 тысяч долларов и еще тысячу евро за спасение сына — 540 тысяч в рублях. Голос в трубке уверял пенсионера, что он сбил девушку и теперь ему грозит тюрьма. Но тут же нашелся «полицейский», который обещал вопрос решить, требовалось 600 тысяч. Вскоре после того как деньги были переданы, на связь вышел реальный сын. Заявление пожилой петербуржец смог написать только вчера, почти неделю он не вставал с кровати из-за плохого самочувствия. У потерпевшего есть патент на электрогидравлическую систему подъемного крана.

141 тысячу рублей отдала 66-летняя жительница Колпино Соне и Ире — девушки пристали к женщине на улице, обещали снять порчу, просили их вознаградить. Под влиянием очарования темных глаз она отдала все что было.

81-летний житель Северного проспекта накануне днем узнал из телефонной трубки, что у него проблемы со здоровьем. Звонили из организации «Найс Фибральная группа», «врач» на том конце трубки предложил лечение за 120 тысяч. Больше 40 тысяч у пенсионера не нашлось, отдал он их за банку спортивного питания. Зато привезли быстро — с момента звонка прошло 15 минут.

Еще несколько человек отдали деньги мошенникам, думая, что спасают свои банковские счета. 75 тысяч перевела обманщикам 76-летняя пенсионерка с Наставников. 79-летний менеджер лишился почти 300 тысяч.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

eliseyy
Негодяи есть везде, в любой стране!
Один написал: мол сраная страна. Так вот у нас страна такая из таких сраных людей., которые не уважают свою страну. По любому поводу её пинают.
Riptide
Сказочная страна. Тут в "Мафию" играют взаправду. Напомню правила: Игровой процесс разделён на две фазы «день» и «ночь». Когда ведущий объявляет в городе фазу ночи, игроки закрывают глаза «спят». В первую ночь ведущий позволяет игрокам с чёрными картами «мафии» открыть глаза и запомнить своих соратников «познакомиться». После чего мафия «засыпает», а ведущий требует проснуться комиссара. Таким образом ведущему становится известен расклад. По объявлению фазы дня просыпаются все жители. Днём игроки обсуждают, кто из них может быть «нечестен» причастен к мафии. В конце обсуждения ведущим объявляется голосование за посадку в тюрьму (в различных версиях игры этот процесс называют судом Линча, повешением, убийством). Самый подозрительный житель, набравший большее число голосов отправляется за решётку (выходит из игры).
WuhanRockCafe
Денежки, конечно, тю-тю, но хотя бы дела возбудили.
Несколько лет тому назад у меня вытащили кошелек на спуске в подземный переход ст.м. Ленинский проспект.
Заявление подать не удалось - территориалы отфутболили в транспортную полицию, а те обратно к территориалам.
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