Британские ученые зафиксировали связь между мутацией коронавируса и лечением плазмой

Лечение от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом с помощью плазмы переболевших может спровоцировать новые мутации коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых, которое опубликовано в журнале Nature.

В научной статье описывается случай, когда больному COVID-19 ввели плазму с антителами переболевшего человека. До этого пациент 8 лет боролся с раком, его иммунная система была ослаблена. После введения плазмы были отмечены значительные изменения вируса, в том числе в важнейшем спайковом белке, с помощью которого коронавирус прикрепляется и заражает здоровые клетки организма. Новые штаммы вируса оказались более заразными и менее восприимчивыми к нейтрализующим антителам.