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Британские ученые зафиксировали связь между мутацией коронавируса и лечением плазмой

Лечение от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом с помощью плазмы переболевших может спровоцировать новые мутации коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых, которое опубликовано в журнале Nature.

В научной статье описывается случай, когда больному COVID-19 ввели плазму с антителами переболевшего человека. До этого пациент 8 лет боролся с раком, его иммунная система была ослаблена. После введения плазмы были отмечены значительные изменения вируса, в том числе в важнейшем спайковом белке, с помощью которого коронавирус прикрепляется и заражает здоровые клетки организма. Новые штаммы вируса оказались более заразными и менее восприимчивыми к нейтрализующим антителам.

Медики отмечают, что в конкретном случае лечение антителами не навредило пациенту, но и явной пользы не принесло. Через 102 дня после госпитализации он скончался.

Авторы статьи делают вывод, что у людей с ослабленной иммунной системой следует с осторожностью применять лечение антителами.

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