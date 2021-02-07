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Петербург удерживает второе место в России по количеству смертей от коронавируса

За минувшие сутки летальная комиссия Петербурга записала еще 39 фамилий в список умерших от новой коронавирусной инфекции — это второе место по стране.

Как сообщает 7 февраля оперативный штаб по борьбе с инфекцией, на 2 339 выздоровевших приходится 39 смертей. Всего в Северной столице зафиксирована 10 081 смерть от коронавируса. Суточный прирост, как и количество заболевших, продолжает снижаться.

В Москве в ковидные записали 64 смерти, всего по стране 432 новых летальных исхода болезни. 76 661 человек скончался от коронавируса в России с начала пандемии.

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