Суточный прирост ковидных больных в Петербурге почти вдвое ниже, чем в Москве

Роспотребнадзор за сутки зафиксировал в Северной столице 1175 инфицированных коронавирусом. Заболеваемость по стране продолжает падать.



По данным за 7 февраля, всего в Петербурге 344 815 зараженных, из них больше 86 тысяч все ещё болеют. За сутки к ним с подтвержденным диагнозом добавились 1175 больных. В Москве положительный тест на коронавирус получили чуть больше двух тысяч человек, при этом активных больных в столице меньше — 82 тысячи.

По стране 16 048 новых случаев, такие цифры последний раз были в октябре. Всего в России заражены были 3,9 млн человек, из них 3,4 млн поправились.