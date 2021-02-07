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В дагестанском отделе полиции убит бывший сельский староста. За множеством выстрелов видят руку бойцов Росгвардии

Следственный комитет по Дагестану назвал сотрудников Росгвардии подозреваемыми в убийстве бывшего главы села Новокули. Мотивом считается личная неприязнь. Мужчину застрелили в отделе полиции.

О возбуждении уголовного дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору 7 февраля сообщает сайт Следственного комитета России. Накануне вечером в одном из кабинетов отдела полиции в Махачкале в 36-летнего мужчину выпустили множество пуль. От полученных травм он скончался. В качестве подозреваемых задержаны два сотрудника Росгвардии. Следствие не уточняет, было ли орудие убийства табельным пистолетом.

РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники уточняют, что убитый — бывший глава села Новокули Абакар Капланов, а с росгвардейцами его рассорил земельный вопрос.

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Комментарии (14)

ivan5_5e4d10fe646f6
Староста 36 лет как это
RemyMartin
Работают чьи-то братья.
Капитан Очевидность2
"...а с росгвардейцами его рассорил земельный вопрос"

Ну и как, теперь-то росгвардейцы решили свой земельный вопрос?

Новости как выдержки из фильма тупой ещё тупее, southern version.
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