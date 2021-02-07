В дагестанском отделе полиции убит бывший сельский староста. За множеством выстрелов видят руку бойцов Росгвардии

Следственный комитет по Дагестану назвал сотрудников Росгвардии подозреваемыми в убийстве бывшего главы села Новокули. Мотивом считается личная неприязнь. Мужчину застрелили в отделе полиции.
О возбуждении уголовного дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору 7 февраля сообщает сайт Следственного комитета России. Накануне вечером в одном из кабинетов отдела полиции в Махачкале в 36-летнего мужчину выпустили множество пуль. От полученных травм он скончался. В качестве подозреваемых задержаны два сотрудника Росгвардии. Следствие не уточняет, было ли орудие убийства табельным пистолетом.
РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники уточняют, что убитый — бывший глава села Новокули Абакар Капланов, а с росгвардейцами его рассорил земельный вопрос.