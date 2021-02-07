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В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд. Путешествие в Москву прервано на часы

Из-за крушения товарного состава пассажирский поезд дальнего следования № 61 сообщением Владивосток — Москва застрял в Забайкальском крае на станции «Могоча».

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги 7 февраля, движение на этом участке пути остановлено из-за аварии — около 6:30 утра по местному времени (23:56 по Москве) с рельсов сошли 17 вагонов с углем. Пострадавших нет, но рельсы повреждены, а одна из электроопор наклонилась.

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Ликвидацией последствий аварии занимаются два восстановительных поезда, также дополнительно задействовано 120 сотрудников Забайкальской железной дороги.

Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями, в районе проведения ремонтных работ температура воздуха –36 ℃. Пассажирам поезда Владивосток — Москва предоставлено горячее питание и оказывается психологическая помощь.

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