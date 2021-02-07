Из-за крушения товарного состава пассажирский поезд дальнего следования № 61 сообщением Владивосток — Москва застрял в Забайкальском крае на станции «Могоча».
Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги 7 февраля, движение на этом участке пути остановлено из-за аварии — около 6:30 утра по местному времени (23:56 по Москве) с рельсов сошли 17 вагонов с углем. Пострадавших нет, но рельсы повреждены, а одна из электроопор наклонилась.
Ликвидацией последствий аварии занимаются два восстановительных поезда, также дополнительно задействовано 120 сотрудников Забайкальской железной дороги.
Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями, в районе проведения ремонтных работ температура воздуха –36 ℃. Пассажирам поезда Владивосток — Москва предоставлено горячее питание и оказывается психологическая помощь.