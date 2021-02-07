Петербургская погода в воскресенье продолжит демонстрировать горожанам свою морозную удаль, и, судя по прогнозам, дальше будет только крепче.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 февраля ожидается облачная погода, утром и днем небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -15...-17 градусов. Днем -8...-10 градусов, но, как показывает сервис «Яндекс.Погода», ощущаться будет как все -15.