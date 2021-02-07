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Небольшой снег и твердый минус. Воскресная погода в Петербурге подаст пример следующей неделе

Петербургская погода в воскресенье продолжит демонстрировать горожанам свою морозную удаль, и, судя по прогнозам, дальше будет только крепче.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 февраля ожидается облачная погода, утром и днем небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -15...-17 градусов. Днем -8...-10 градусов, но, как показывает сервис «Яндекс.Погода», ощущаться будет как все -15.

Фото: https://78.mchs.gov.ru/

Стойкий минус ожидается в течение всей недели, с 8 по 14 февраля. По данным Gismeteo, самой морозной станет ночь 12 февраля — столбик термометра покажет -21 градус.

Фото: www.gismeteo.ru

Впрочем, тот же «Яндекс» показывает, что в пятницу двадцатиградусный мороз будет только ощущаться, а в реальности будет -15...-18 градусов.

Фото: https://yandex.ru/pogoda

Дневная температура на неделе будет колебаться от -9 до -15 градусов. С понедельника по воскресенье прогнозируется небольшой снег, а в субботу — снегопад.

Фото: https://78.mchs.gov.ru/
Фото: www.gismeteo.ru
Фото: https://yandex.ru/pogoda
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