Огромного лабрадора посадили на диету зоозащитники в Челябинске. Пса раскормили предыдущие хозяева и хотели усыпить.
Шанс лабрадору по кличке Хаммер дали создательницы центра помощи «ЛАБРиКО». Девушки живут в Челябинске, спасают, лечат и пристраивают лабрадоров и ретриверов. Раскормленный до огромного размера Хаммер приехал к ним в начале февраля, на него обратили внимание местные СМИ, а к 6 февраля он уже стал популярным по всей стране.
Как рассказали зоозащитницы, Хаммер приехал к ним из Уфы, от него отказались предыдущие хозяева. Местный телеканал отмечает, что раньше Хаммер жил у женщины, которая занимается разведением собак. Большую часть времени он проводил в клетке, а потом просто стал не нужен, хозяйка решила его усыпить. История шестилетнего лабрадора дошла до Челябинска, и девушки сразу решили ему помочь.
«Ни одно фото, ни одно видео не передают его истинных размеров. Он просто огромен. Когда мы брались за помощь ему, мы видели перед собой просто толстую собаку. И вот он приехал. Чтобы выгрузить его из машины, понадобилось двое взрослых. Просто чтобы помочь собаке выйти», — рассказывают зоозащитницы.
В первую очередь собаку весом 88 кг помыли и срезали «орлиные когти», затем показали ветеринарам. Оказалось, что Хаммер вполне здоров, но ожирение, а норма для собаки его породы в два раза меньше, около 40 кг, дало осложнения на сердце. Сейчас ему прописали низкокалорийную диету и неспешные прогулки. «Хаммер делает успехи — ещё пару дней назад он даже на бок лечь толком не мог. А сейчас уже свободно валяется на спине», — отмечают девушки желание пса похудеть.
По словам волонтёров, у пса очень добрый характер, Хаммер стремится к общению и играм. Лабрадору шесть лет.