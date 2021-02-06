Огромного лабрадора посадили на диету зоозащитники в Челябинске. Пса раскормили предыдущие хозяева и хотели усыпить.



Шанс лабрадору по кличке Хаммер дали создательницы центра помощи «ЛАБРиКО». Девушки живут в Челябинске, спасают, лечат и пристраивают лабрадоров и ретриверов. Раскормленный до огромного размера Хаммер приехал к ним в начале февраля, на него обратили внимание местные СМИ, а к 6 февраля он уже стал популярным по всей стране.

Как рассказали зоозащитницы, Хаммер приехал к ним из Уфы, от него отказались предыдущие хозяева. Местный телеканал отмечает, что раньше Хаммер жил у женщины, которая занимается разведением собак. Большую часть времени он проводил в клетке, а потом просто стал не нужен, хозяйка решила его усыпить. История шестилетнего лабрадора дошла до Челябинска, и девушки сразу решили ему помочь.