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У галереи бутиков на Большом проспекте роскошно припарковалась BMW. Машина мелькает в соцсетях сына смольнинского подрядчика

Жители Петербурга не смогли не обратить внимания на белую BMW, припаркованную у входа в торговый центр на Петроградской стороне. «Вот это по-хамски», — отметили очевидцы.

BMW X6 днём 6 февраля заняла место, максимально приближенное ко входу в галерею бутиков на Большом проспекте Петроградской стороны.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Автомобиль по договору лизинга отдан в пользование компании Александра Гракуна «Севзапэнергострой». Эта организация перестраивает городские автобусные парки, чтобы оборудовать их под внедрение газомоторного топлива. Доходы компании за 2019 год, по данным СПАРК, составили 420 миллионов рублей.

Кто на этот раз был за рулём, доподлинно неизвестно, однако периодически на фоне машины примерно за 8 миллионов рублей фотографируется Александр Гракун-младший. Судя по его странице в Instagram, он вынужден довольно часто посещать бутики — 22-летний молодой человек регулярно появляется в футболках и кофтах с хорошо заметными названиями таких брендов, как Gucci, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton и так далее.

Фото: скриншот приложения Instagram

Как минимум до 2018 года он был нападающим, играл в Молодежной хоккейной лиге. В Instagram его фотографии комментирует Павел Погребняк, а Милана Тюльпанова спрашивает, когда же Александр наконец на ней женится.

Фото: скриншот с сайта Instagram.com

На вопрос «Фонтанки» о том, кто был за рулем машины и что вынудило водителя подобным образом припарковаться, Гракун не ответил. До его отца дозвониться также не удалось.

Фото: скриншот приложения Instagram
Фото: скриншот с сайта Instagram.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

dragvs
Путинлэнд во всей красе, полицаи заняты охраной Невского от простых людей.
terraquo2
И номера то ОСА естественно.
С такой элитой, так хочется повторения 1917... Ох как хочется!
А с владельцев таких номеров можно и начинать... Нормальные люди за блатными номерами не бегают! Обычно явный показатель мразотности.
i224
Скорой к бутику не проехать...
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