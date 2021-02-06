Кокорин провёл дебютный матч за «Фиорентину». СМИ назвали игрока «деревянным» и «не готовым»

Итальянские СМИ невысоко оценили игру бывшего форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Кокорин делает первые касания мяча, но выглядит деревянным и не готовым», — цитирует 6 февраля оценку итальянских журналистов «Интерфакс».
Россиянин накануне вышел на поле в дебютном матче на 74-й минуте вместе с Кевином Малку. Спортивные СМИ оценили такое решение менеджера Чезаре Пранделли как «жест отчаяния», так как «Интер» к тому моменту лидировал 0–2. Легионер коснулся мяча всего пару раз и не смог отличиться в первом матче.
Фанаты, по словам журналистов, также невысоко оценили игру нападающего.
Александр Кокорин перешёл в итальянский клуб в 2021 году. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.