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Кокорин провёл дебютный матч за «Фиорентину». СМИ назвали игрока «деревянным» и «не готовым»

Итальянские СМИ невысоко оценили игру бывшего форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин делает первые касания мяча, но выглядит деревянным и не готовым», — цитирует 6 февраля оценку итальянских журналистов «Интерфакс».

Россиянин накануне вышел на поле в дебютном матче на 74-й минуте вместе с Кевином Малку. Спортивные СМИ оценили такое решение менеджера Чезаре Пранделли как «жест отчаяния», так как «Интер» к тому моменту лидировал 0–2. Легионер коснулся мяча всего пару раз и не смог отличиться в первом матче.

Фанаты, по словам журналистов, также невысоко оценили игру нападающего.

Александр Кокорин перешёл в итальянский клуб в 2021 году. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

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Комментарии (6)

ssr
Да комментарии деревянные, не оштукатуренные.
260695231
Так дали бы ему стул в руки — он бы показал свою энергичность.
262224921
Зато если выпить и моську кому начистить тут ему нету равных
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