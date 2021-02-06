Пользователь «Официальный аккаунт МИД России» появился в TikTok 6 февраля. Первое видео было выложено в 16:36. Оно полностью повторяет ролик, выложенный в других социальных сетях ведомства.
В нём оппозиционер Алексей Навальный сначала критикует российскую вакцину от коронавируса. Затем её хвалит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Глава МИД Сергей Лавров уточняет, что отношение к препарату в мире изменилось. «Не позволяйте себя обманывать», — резюмируют дипломаты.
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«Это не дань моде, а просто информационная работа», — прокомментировала РИА Новости появление TikTok официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.