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МИД России вышел в TikTok. Первый ролик «разоблачает» Навального

Пользователь «Официальный аккаунт МИД России» появился в TikTok 6 февраля. Первое видео было выложено в 16:36. Оно полностью повторяет ролик, выложенный в других социальных сетях ведомства.

В нём оппозиционер Алексей Навальный сначала критикует российскую вакцину от коронавируса. Затем её хвалит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Глава МИД Сергей Лавров уточняет, что отношение к препарату в мире изменилось. «Не позволяйте себя обманывать», — резюмируют дипломаты.

@midrussia

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♬ original sound - МИД России

«Это не дань моде, а просто информационная работа», — прокомментировала РИА Новости появление TikTok официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Комментарии (1)

i224
Сначала ролик-другой в тик-токе, а там и до измены Родине недалеко...
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