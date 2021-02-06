Из изолятора временного содержания в Петроградском районе арестованного участника митинга привезли в поликлинику на прививку от коронавируса. «Спутник V» он получил в кроссовках без шнурков и под присмотром.



Видео того, как из ИВС 43-летний петербуржец попал на вакцинацию, 6 февраля распространяет пресс-служба ГУ МВД. Мужчина сам попросил отпустить его на прививку — это второй укол, и делать его нужно в определенный день. В управлении Петроградского УМВД пошли навстречу, договорились с комитетом по здравоохранению. В итоге арестованного привезли в поликлинику на Шаумяна — в наручниках, ботинках без шнурков и в сопровождении майора с полковником.