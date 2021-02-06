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Арестованного за участие в митинге петербуржца привезли на прививку от коронавируса в сопровождении майора с полковником

Из изолятора временного содержания в Петроградском районе арестованного участника митинга привезли в поликлинику на прививку от коронавируса. «Спутник V» он получил в кроссовках без шнурков и под присмотром.

Видео того, как из ИВС 43-летний петербуржец попал на вакцинацию, 6 февраля распространяет пресс-служба ГУ МВД. Мужчина сам попросил отпустить его на прививку — это второй укол, и делать его нужно в определенный день. В управлении Петроградского УМВД пошли навстречу, договорились с комитетом по здравоохранению. В итоге арестованного привезли в поликлинику на Шаумяна — в наручниках, ботинках без шнурков и в сопровождении майора с полковником.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

После вакцинации его вернули в изолятор. Мужчина за участие в митинге был наказан 10 сутками ареста.

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Комментарии (6)

Danik
Однако, тренд! Вакцинация в наручниках! Не зря всполошенные тетки бегают с криками о чипизации населения! )))
Савва Морозов
"сатрапы...палачи...душители свободы" (с). сам полковник возил.
Igor_VS
В сталинские времена тоже снимали всякую пропаганду, как сыто и счастливо мы живем.
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