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На «Скандинавии» столкнулись две маршрутки. Пострадали оба водителя и несколько пассажиров

Два водителя областных маршруток не поделили трассу днём 6 февраля. Кроме них пострадали три пассажира.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Пассажирский автобус оказался в кювете после столкновения с такой же маршруткой. Оба автомобиля ехали в одном направлении. Дорогу они не поделили примерно в три часа дня у деревни Гарболово, где оба водителя начинают путь — к метро «Девяткино» один и к «Меге Парнас» второй. Один из автомобилей съехал в кювет, от более сильного столкновения его спас толстый слой снега.

Как пишет 47news, пострадали оба водителя и три пассажира. Их состояние уточняется. Дорога была обработана и не перекрывалась.

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Комментарии (1)

Mr.Long
Где Гарболово, а где "Скандинавия" ??! Автор статьи хоть бы карту открыл. Позор.
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