Два водителя областных маршруток не поделили трассу днём 6 февраля. Кроме них пострадали три пассажира.

Пассажирский автобус оказался в кювете после столкновения с такой же маршруткой. Оба автомобиля ехали в одном направлении. Дорогу они не поделили примерно в три часа дня у деревни Гарболово, где оба водителя начинают путь — к метро «Девяткино» один и к «Меге Парнас» второй. Один из автомобилей съехал в кювет, от более сильного столкновения его спас толстый слой снега.



Как пишет 47news, пострадали оба водителя и три пассажира. Их состояние уточняется. Дорога была обработана и не перекрывалась.