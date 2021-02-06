На Ленобласть надвигаются трескучие морозы. Синоптики местами обещают до -28

МЧС по Ленинградской области 6 февраля предупреждает о надвигающихся морозах в регионе и опасной гололедице.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 7 февраля температура местами опустится до -21 градуса Цельсия. 8 февраля ночью на западе будет -11...-16, местами до -21, на востоке -18...-23, местами — до -28 градусов. В ночь на вторник, 9 февраля, температура воздуха ночью -19...-24, местами до -28. На дорогах будет скользко.

«С 7 по 9 февраля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей», — сообщают в МЧС.

