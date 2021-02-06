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Полиция нашла грабителя, который опустошил банковскую карту торговца кроссовками на колёсиках

Подозреваемого в грабеже жителя Петербурга задержали спустя две недели после того, как он напал на предпринимательницу. В изоляторе он встретил свой день рождения.

Как сообщает ГУ МВД региона 6 февраля, потерпевшая обратилась в полицию 25 января, хотя напали на неё за пять дней до этого. По словам женщины, неизвестный настиг её возле дома и с помощью силы заставил перевести с карты деньги. На счету было 109 тысяч рублей. Спустя ещё неделю подозреваемого удалось найти и задержать. Им оказался безработный житель улицы Орджоникидзе, сегодня ему исполняется 37 лет.

По данным «Фонтанки», потерпевшая владеет компанией, которая продает кроссовки на колёсиках. Судя по данным СПАРК, дела у магазина идут неплохо — доходы за 2019 год почти 17 млн рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

veteran78
А тапочки на гусеницах не продаёт ?
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