Полиция нашла грабителя, который опустошил банковскую карту торговца кроссовками на колёсиках

Подозреваемого в грабеже жителя Петербурга задержали спустя две недели после того, как он напал на предпринимательницу. В изоляторе он встретил свой день рождения.



Как сообщает ГУ МВД региона 6 февраля, потерпевшая обратилась в полицию 25 января, хотя напали на неё за пять дней до этого. По словам женщины, неизвестный настиг её возле дома и с помощью силы заставил перевести с карты деньги. На счету было 109 тысяч рублей. Спустя ещё неделю подозреваемого удалось найти и задержать. Им оказался безработный житель улицы Орджоникидзе, сегодня ему исполняется 37 лет.