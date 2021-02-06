Петербурженка отдала 600 тысяч после просмотра программы «Международная ассоциация целителей». С порчей и без денег её встретили в полиции

Пожилая петербурженка через телевизор узнала лёгкий способ избавиться от порчи и по трём банковским счетам распределила почти 600 тысяч рублей. Загадочную передачу изучить придётся полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 6 февраля, 74-летняя петербурженка обратилась в 9-й отдел полиции накануне. Она рассказала, как ещё в декабре прошлого года смотрела телевизор, а именно программу «Международная ассоциация целителей». Там ей пообещали, что смогут снять порчу. Женщина пошла в банк и перевела на 3 разных счёта 596 тысяч рублей. К сотрудникам она обратилась так поздно, потому что всё же надеялась на получение услуги.