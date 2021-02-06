FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -10
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербурженка отдала 600 тысяч после просмотра программы «Международная ассоциация целителей». С порчей и без денег её встретили в полиции

Пожилая петербурженка через телевизор узнала лёгкий способ избавиться от порчи и по трём банковским счетам распределила почти 600 тысяч рублей. Загадочную передачу изучить придётся полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 6 февраля, 74-летняя петербурженка обратилась в 9-й отдел полиции накануне. Она рассказала, как ещё в декабре прошлого года смотрела телевизор, а именно программу «Международная ассоциация целителей». Там ей пообещали, что смогут снять порчу. Женщина пошла в банк и перевела на 3 разных счёта 596 тысяч рублей. К сотрудникам она обратилась так поздно, потому что всё же надеялась на получение услуги.

Пока что полиции известны только три фамилии владельцев счетов. Возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Zet
Услуга оказана в полном объёме!
alex_k
а как она докажет что порча осталась?))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний