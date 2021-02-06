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Чтобы устоять на ногах. «Ночлежка» собирает трости и костыли для нуждающихся людей

Благотворительная организация «Ночлежка», оказывающая помощь бездомным людям, собирает костыли, трости и ходунки для своих подопечных в Петербурге и Москве.

«К нам часто обращаются люди, которым тяжело ходить. Мы будем рады принять любые исправные костыли и трости. Специалисты консультационной службы выдадут их пожилым и травмированным людям», — сказали в организации.

Приносить трости, костыли, ходунки можно в любой день с 9 до 21 часа по адресам:

— Москва, Бумажный проезд, 2/2, строение 6;

— Санкт-Петербург, ул. Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1).

В «Ночлежке» также поблагодарили всех, кто помог в сборе термосов. В Петербурге удалось собрать 417 термосов и термокружек, в Москве — 308.

«Весь январь мы собирали термосы в Москве и Петербурге, а теперь раздаём их людям, которые приходят к нам за помощью. Большое спасибо всем, кто поддержал сбор и нашёл время и возможность передать термосы для бездомных. Люди разбирают их с радостью, тут же наполняют горячим чаем или супом на стоянках «Ночного автобуса» и забирают с собой», — рассказали в «Ночлежке».

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