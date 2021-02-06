Чтобы устоять на ногах. «Ночлежка» собирает трости и костыли для нуждающихся людей

Благотворительная организация «Ночлежка», оказывающая помощь бездомным людям, собирает костыли, трости и ходунки для своих подопечных в Петербурге и Москве.



«К нам часто обращаются люди, которым тяжело ходить. Мы будем рады принять любые исправные костыли и трости. Специалисты консультационной службы выдадут их пожилым и травмированным людям», — сказали в организации.



Приносить трости, костыли, ходунки можно в любой день с 9 до 21 часа по адресам:



— Москва, Бумажный проезд, 2/2, строение 6;



— Санкт-Петербург, ул. Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1).

