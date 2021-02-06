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В Петербурге число летальных исходов от COVID-19 превысило 10 тысяч

Оперштаб по борьбе с инфекцией фиксирует снижение летальных исходов от COVID-19 в России.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 45 смертей, вызванных коронавирусом. Накануне этот показатель был на отметке 38, а позавчера — 53. Жертвами COVID-19 в Петербурге с начала пандемии стали уже 10 042.

В России 76 229 человек лишились жизни из-за COVID-19. За сутки это число выросло на 497 (накануне их было 527).

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