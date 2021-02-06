Космический корабль Илона Маска завтра установит рекорд по длительности полета. Его не могли побить полвека

Астронавты близятся к рекорду по длительности полета космического корабля, который держался почти 50 лет.



«Четыре астронавта SpaceX Crew-1, находящиеся на борту Международной космической станции, в воскресенье побьют американский рекорд по числу дней в космосе», — сообщается 6 февраля на сайте NASA.

SpaceX Crew Dragon остается пристыкованным к МКС с 16 ноября. Предыдущий рекорд в 84 дня был установлен Apollo в 1974 году.

Экипаж миссии Crew-1 состоит из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннона Уокера и японца Соити Ногути. Это был первый рабочий пилотируемый полет Crew Dragon после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Команда Crew-1 должна вернуться на Землю весной.