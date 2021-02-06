Прорыв трубы отопления на Морской набережной в Петербурге наблюдали жители микрорайона ранним утром 6 февраля. Трубы должны греть управляющие компании.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», про фонтан у дома 41 по Морской набережной теплоэнергетики узнали около пяти утра. Бригада выехала на место, отключила воду и начала ремонт. По предварительным расчётам, закончить планируют к часу дня 6 февраля.
На время ремонта управляющим компаниям велели не экономить — сливать остывшую воду и заново заполнять трубы кипятком.
Фонтан бил поблизости от парковки. В зоне оказалось восемь машин, видимых повреждений на них нет.