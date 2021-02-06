FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -10
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

На Морской набережной ранним утром «проснулся» фонтан. Его место заняли теплоэнергетики

Прорыв трубы отопления на Морской набережной в Петербурге наблюдали жители микрорайона ранним утром 6 февраля. Трубы должны греть управляющие компании.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», про фонтан у дома 41 по Морской набережной теплоэнергетики узнали около пяти утра. Бригада выехала на место, отключила воду и начала ремонт. По предварительным расчётам, закончить планируют к часу дня 6 февраля.

Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

На время ремонта управляющим компаниям велели не экономить — сливать остывшую воду и заново заполнять трубы кипятком.

Фонтан бил поблизости от парковки. В зоне оказалось восемь машин, видимых повреждений на них нет.

Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

bluxer
Трубы должны греть управляющие компании.
Кто кого должен греть?
Урус-Баши
Очень живописный естественный фонтан. Очень гармонирует с газпромовской шишкой. На теплой воде гейзера, к тому же, можно построить теплоэлектростанцию, как на Камчатке. А если вода минеральная, то открыть поблизости санаторий.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний