Морозной ночью 6 февраля в Петербурге вырос «лес» из световых столбов. Не исключено, что наблюдать их можно будет и следующей ночью.
Фотографиями завораживающего природного явления горожане делятся в соцсетях.
Этот оптический эффект возникает, когда ледяные кристаллы в морозном воздухе отражают свет от небесных тел (Солнца, Луны, ярких планет) или от наземных источников, например фонарей.
Как уточнил один из пользователей, «штрихкод» над городом хорошо был виден из Красного Села.
«Сегодня, 6 февраля, Санкт-Петербург останется под влиянием тыловой части циклона, — сообщает специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. — В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег».
В Петербурге будет по-прежнему морозно (-10…-12), в Ленобласти тоже (-9…-14). Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.