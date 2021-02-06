Дуров объявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными российских участников протеста и сторонников власти. «Независимо от политических взглядов»

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о блокировке в мессенджере всех каналов с личными данными — как участников протеста, так и силовиков и других сторонников власти. Об этом он написал в своем канале в ночь на 6 января.



Он подчеркнул, что каналы с данными протестующих блокируют уже несколько последних недель.



«Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. В комментариях к записям главного подобного канала – “Каратели Тут” – призывали <...> (идет описание способов расправы — прим. ред.). Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», - пишет Дуров.

