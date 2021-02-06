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Дуров объявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными российских участников протеста и сторонников власти. «Независимо от политических взглядов»

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о блокировке в мессенджере всех каналов с личными данными — как участников протеста, так и силовиков и других сторонников власти. Об этом он написал в своем канале в ночь на 6 января.

Он подчеркнул, что каналы с данными протестующих блокируют уже несколько последних недель.

«Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. В комментариях к записям главного подобного канала – “Каратели Тут” – призывали <...> (идет описание способов расправы — прим. ред.). Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», - пишет Дуров.

Основатель Telegram подчеркнул, что именно из-за этих каналов уже более недели не может выйти экстренное обновление мессенджера для iOS — оно не получает одобрение Apple.

«Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», - подытожил Дуров.

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Комментарии (6)

Iamthebeast
Правильно и сделал! Молодец !
Жора__
и нашим и вашим за 3 копейки спляшем?
Маргaрита
Вот это действительно бомба: "публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров." - реальный рычаг управления теми, кто законы не исполняет. Может с ноги в живот лишний раз не захотят женщин бить, когда свой адрес в группе увидят...
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