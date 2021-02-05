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Жительница Тихвина показала «преимущества пентхауса», сделав «коктейль» из двухметровой сосульки

Коммунальные службы в Тихвине оперативно отреагировали на видео с призывами к Илону Маску. Местная жительница Наталья 5 февраля в паблике «Тихвинский вестник» «ВКонтакте» разместила запись, на которой она срывает кусок двухметровой сосульки, выглядывая из своего окна.

Сосульку она добавляет к чаю, делая оригинальный «коктейль». «Как тебе такое, Илон Маск? Все преимущества пентхауса», — написала автор ролика.

После публикации видео коммунальные службы оперативно убрали гигантские сосульки, сообщила чуть позже женщина в том же паблике «ВКонтакте».

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