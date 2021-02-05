После протестов 2019 года, в которых участвовало много несовершеннолетних, власти Гонконга решили взяться за перевоспитание молодого поколения. Как пишет 5 февраля Tjournal, отдел образования Гонконга подписал новые учебные планы и рекомендации по обучению в области нацбезопасности.



Учителя должны будут «чётко указать [ученикам], что обеспечение национальной безопасности является обязанностью всех граждан, и что здесь нет места для дискуссий или компромиссов». Учащимся и учителям будет запрещено участвовать в политической деятельности, например исполнять некоторые песни и выкрикивать лозунги. Из школьных библиотек изымут все книги, «подрывающие закон о нацбезопасности».

