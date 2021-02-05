После протестов 2019 года, в которых участвовало много несовершеннолетних, власти Гонконга решили взяться за перевоспитание молодого поколения. Как пишет 5 февраля Tjournal, отдел образования Гонконга подписал новые учебные планы и рекомендации по обучению в области нацбезопасности.
Учителя должны будут «чётко указать [ученикам], что обеспечение национальной безопасности является обязанностью всех граждан, и что здесь нет места для дискуссий или компромиссов». Учащимся и учителям будет запрещено участвовать в политической деятельности, например исполнять некоторые песни и выкрикивать лозунги. Из школьных библиотек изымут все книги, «подрывающие закон о нацбезопасности».
Новые уроки, которые должны помочь «понять историю и развитие страны, важность национальной безопасности, флага, герба и государственного гимна», будут обязательными для всех с шести лет. Школьникам сразу расскажут и об уголовной ответственности за различную «подрывную деятельность». Для самых маленьких выпустили мультфильм, в котором суть закона о нацбезопасности объясняет совёнок. Птица подчеркивает, что «Гонконг — это неотъемлемая часть нашей страны». Напомним, протесты в Гонконге были связаны с окончательным переходом города под китайскую юрисдикцию.
"Let’s Learn about National Security!" pic.twitter.com/aFuPe3mN0K— 𝕛𝕒𝕞𝕖𝕤 𝕘𝕣𝕚𝕗𝕗𝕚𝕥𝕙𝕤 🇭🇰🏴 (@jgriffiths) February 5, 2021