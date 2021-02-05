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Лыжник Большунов досрочно выиграл Кубок мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Как пишет ТАСС в пятницу 5 февраля, его главный конкурент россиянин Иван Якимушкин пропустит этапы Кубка мира в Швеции и Чехии.

«Основные составы сборных пропускают два этапа Кубка мира, предшествующих чемпионату мира. От российской сборной в Нове-Место может выступить [Сергей] Устюгов», — заявили в штабе российской команды.

Александр Большунов (22 года) — четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Победитель и серебряный призер чемпионата мира 2017 года по бегу на роликовых лыжах.

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Комментарии (1)

медведь Дмитрий
Красава !!!!!! Успехов ...и что бы вада воду не мутила .
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