ВОЗ: Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило число заразившихся

Количество людей, привитых от COVID-19, превысило число инфицированных. Об этом 5 февраля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения. С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран», — подчеркнул глава ВОЗ (цитата по ТАСС).



Гебрейесус призвал страны, которые провели вакцинацию групп риска, поделиться с другими государствами. «Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», — заявил глава ВОЗ.

