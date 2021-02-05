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ВОЗ: Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило число заразившихся

Количество людей, привитых от COVID-19, превысило число инфицированных. Об этом 5 февраля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения. С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран», — подчеркнул глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Гебрейесус призвал страны, которые провели вакцинацию групп риска, поделиться с другими государствами. «Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», — заявил глава ВОЗ.

Почти 130 государств в мире даже не приступали к вакцинации населения, напомнил он.

По данным ВОЗ, на утро 5 февраля в мире было выявлено 104 миллиона 165 тысяч 66 заразившихся COVID-10, 2 миллиона 265 тысяч 354 человека умерли.

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Комментарии (2)

Хауаю
Зато у нас в России газ!
265049935
Если бы он еще пояснил построение своей логической цепочки относительно мутаций - было бы вообще прекрасно. А то выглядит исключительно как то, чем является на самом деле - бессвязным набором слов, мимикрирущих под образованность
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