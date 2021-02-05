FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Финляндии введут «ковид-паспорта». Привившимся от коронавируса присвоят специальные QR-коды

В Финляндии планируют ввести паспорт вакцинации, свидетельствующий о получении прививки от коронавируса, сообщают 5 февраля финские СМИ.

«На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации», — пишет Yle.

Однако паспорт вакцинации будет и в цифровом виде — штрих-код или QR-код при необходимости можно будет предъявить на смартфоне.

«В Финляндии существуют предварительные условия для того, чтобы цифровой сертификат вакцинации от коронавируса был доступен гражданам уже летом или в начале осени», — уточняет Ilta-Sanomat со ссылкой на Минну Саарио, директора группы управления цифровыми технологиями и информацией Министерства социальных дел и здравоохранения.

Детали о паспорте вакцинации будут известны позже, проект в стадии разработки. Нововведение появится после специального указа Госсовета.

Пока в ЕС нет решения о применении единого общеевропейского паспорта вакцинации. Введение подобного сертификата поддерживает туриндстрия. Греция уже заявила о своих планах пускать в страну туристов без обязательного теста на границе при наличии у них «коронапаспорта». Ранее на этой неделе о введении сертификата о прививке против COVID-19 объявили Дания и Швеция.

На сегодняшний день в Финляндии привили около 165 тысяч человек. По предварительным подсчётам, начать вакцинацию граждан, не входящих в приоритетные группы, удастся в мае 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

footballer13
Дивный новый мир.
262126571
А какже вопящие тут на форуме русскоязычные иждивенцы на шее финнов, что в Финляндии - истинная демократия?
Iamthebeast
Вот антипрививочников в итоге и заставят привиться, иначе не смогут на пляжи ездить в хорошие страны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний