В Финляндии введут «ковид-паспорта». Привившимся от коронавируса присвоят специальные QR-коды

В Финляндии планируют ввести паспорт вакцинации, свидетельствующий о получении прививки от коронавируса, сообщают 5 февраля финские СМИ.



«На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации», — пишет Yle.

Однако паспорт вакцинации будет и в цифровом виде — штрих-код или QR-код при необходимости можно будет предъявить на смартфоне.

«В Финляндии существуют предварительные условия для того, чтобы цифровой сертификат вакцинации от коронавируса был доступен гражданам уже летом или в начале осени», — уточняет Ilta-Sanomat со ссылкой на Минну Саарио, директора группы управления цифровыми технологиями и информацией Министерства социальных дел и здравоохранения.